Фьюри после победы над Махмудовым вызал на бой Джошуа

Британский боксер Тайсон Фьюри после завершения поединка с россиянином Арсланбеком Махмудовом обратился к своему соотечественнику Энтони Джошуа и вызвал его на бой.

«Я вызываю тебя, Энтони Джошуа, на следующий бой. Ты принимаешь вызов? Ты следующий. Тебя нокаутируют. Поверь в это», — сказал 37-летний Фьюри.

Фьюри победил Махмудова, стряхнул ржавчину и вызвал Джошуа.

36-летний Джошуа ответил на это, что в целом готов к поединку, но не на условиях Фьюри.

Фьюри одержал победу над 36-летним Махмудовым единогласным решением судей. Бой продолжался все 12 раундов.

