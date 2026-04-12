«Сантос» обыграл «Атлетико Минейро»

«Сантос» победил «Атлетико Минейро» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Бразилии — 1:0.
Единственный гол забил нападающий Мойзес на 63-й минуте. На 19-й минуте после вмешательства ВАР был отменен гол форварда «Сантоса» Габриэля (игра рукой).
Нападающий «Сантоса» Неймар отыграл все 90 минут и отметился пятью ударами по воротам.
«Сантос» (13 очков после 11 встреч) идет на 14-м месте в таблице чемпионата Бразилии, «Атлетико Минейро» располагается на восьмом месте (14 очков после 11 матчей).
12 апр 02:00 Сантос — Атлетику Минейру 1:0
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.