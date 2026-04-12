Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джошуа: «Вы, скорее всего, увидите нас на ринге с Фьюри. Я готов драться»

Британский боксер Энтони Джошуа прокомментировал вызов на бой со стороны его соотечественника Тайсона Фьюри.

"Буду полностью честен. Нужно пройти через переговоры. Я много раз сидел за этим столом с ним. В душе я готов драться с Тайсоном Фьюри завтра, особенно после того, что я увидел. У меня нет проблем с боем. Я здесь не ради хайпа, я здесь, чтобы драться.

Контракты будут отправлены, и вы, скорее всего, увидите нас на ринге. Я не из тех, кто выходит на ринг и кричит кому-то в лицо, это не мое. Я видел то, что видел, и знаю, что мне нужно сделать, когда выйду на ринг. Он тот, кто уходил из бокса. Я в игре и никогда не уходил. Я стоял крепко последние 13 лет — все зависит от него. Он исчезает, возвращается. Я стою крепко.

Я здесь не ради славы или шумихи. Я буду драться с любым, кто передо мной, будь то он или кто-то другой. Я создаю большие бои. Он работает на меня. Возможен разминочный бой. Я только что пережил серьезное происшествие, поэтому мне нужно разобраться, что происходит с моим возвращением на ринг.

В моей жизни происходят реальные вещи. Я ни от кого не увиливаю. Мне нужно разобраться с реальными делами. Как только я буду на 100 процентов готов, я выйду.

Все знают, что я управляю игрой. Это мое дело. Я очень силен. Когда я ударю Фьюри, я нанесу ему урон. Если Фьюри настроен серьезно, я увижу его на ринге. Мяч будет на его стороне. Пока не прозвучит первый гонг, боя нет. Мне нравится его стиль боя. Я думаю, он хорош, но я не думаю, что он сможет совладать со мной. Судя по сегодняшнему вечеру, ему будет тяжело", — сказал 36-летний Джошуа в эфире Netflix.

37-летний Фьюри вызвал Дшошуа на бой после победы над 36-летним россиянином Арсланбеком Махмудовым.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.