Мурзаканов проиграл Косте нокаутом на турнире UFC 327

Российский боец Азамат Мурзаканов проиграл бразильцу Пауло Косте на турнире UFC 327, который проходит в Майами.
Поединок завершился в третьем раунде техническим нокаутом — россиянин пропустил хай-кик, после чего рефери остановил бой.
