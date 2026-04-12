«Атланта» без Миранчука проиграла «Чикаго», «Сан-Хосе» нанес поражение «Спортинг Канзас-Сити»

«Атланта» проиграла «Чикаго» в гостевом матче регулярного чемпионата МЛС — 0:1.

«Атланта» проиграла «Чикаго» в гостевом матче регулярного чемпионата МЛС — 0:1.

Единственный гол на 13-й минуте забил швейцарский полузащитник Марен Хайле-Селасси. Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук не был заявлен на матч.

В другой встрече игрового дня «Канзас-Сити» на своем поле проиграл «Сан-Хосе» — 1:3.

У гостей отличились Джек Скахан (дубль) и Дэйв Ромни, у хозяев — Джейкоб Барлетт. Российский полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов за 66 минут игрового времени отметился предупреждением.

«Сан-Хосе» (18 очков после семи игр) занимает второе место в таблице Западной конференции. «Спортинг Канзас-Сити» (четыре очка) идет на 15-м месте. «Чикаго» располагается на втором месте в Восточной конференции (13 очков). У «Атланты» четыре очка и 12-е место в этой конференции.

12 апр 03:40 Чикаго Файр — Атланта 1:0 12 апр 03:40 Канзас-Сити Уизардз — Сан-Хосе 1:3.

