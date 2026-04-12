Махмудов впервые прокомментировал поражение от Фьюри

Российский боксер Арсланбек Махмудов прокомментировал поражение от британца Тайсона Фьюри на турнире в Лондоне.
«Всем спасибо за поддержку, всем спасибо за переживания. Сделал все, что мог», — написал Махмудов на странице в соцсети.
Фьюри победил Махмудова, стряхнул ржавчину и вызвал Джошуа.
Бой в тяжелой весовой категории продолжался все 12 раундов и завершился победой 37-летнего Фьюри единогласным решением судей (120−108, 120−108, 119−109). Британец проиграл только один раунд и только на одной судейской записке.
