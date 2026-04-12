Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овечкину подарили 8 кастомных клюшек с надписью 8 Forever. Их вручали дети и взрослые, которым Александр помог в рамках благотворительных программ

Капитану «Вашингтона» Александру Овечкину подарили восемь кастомных клюшек с надписью 8 Forever («8 навсегда» — Спортс«“). Церемония прошла на домашней арене “Кэпиталс” при пустых трибунах и приглушенном свете.

Подарки капитану «Вашингтона» вручали дети и взрослые, которые ранее познакомились с ним в разные годы в рамках благотворительных программ. Среди них: детский хоккейный тренер, глухой подросток и мальчик, которого выбросили с третьего этажа в торговом центре Блумингтона, штат Миннесота (2019 год).

Одну из клюшек вместо ребенка вручала мама: "Я здесь ради своего сына Алекса Луи. Незадолго до 12-летия ему диагностировали остеосаркому. Вы записали для него видеообращение и предложили встретиться.

Вы подарили ему лучший вечер в жизни и поддерживали связь с ним. Ови, вы были ему настоящим другом.

К сожалению, рак оказался неизлечимым. Ему было всего 15 лет. Как мама, я не могу выразить словами свою огромную благодарность вам за все то счастье, которые вы принесли моему сыну".

Изображения: ютуб-канал ESPN.

«Вашингтон» раздаст фанатам полотенца с Овечкиным на последней домашней игре регулярки с «Питтсбургом»: «Будьте там. Будьте громкими».

