«Фламенго» победил «Флуминенсе» в гостях, Карраскаль получил красную карточку на 90+5-й минуте

«Фламенго» победил «Флуминенсе» в гостевом матче 11-го тура чемпионата Бразилии — 2:1.
У гостей дубль оформил бразильский нападающий Педро, у хозяев отличился венесуэльский форвард Жефферсон Саварино.
Экс-полузащитник ЦСКА и «Динамо» Хорхе Карраскаль, играющий за «Фламенго», был удален на 90+5-й минуте. 27-летний колубмиец получил прямую красную карточку за грубый фол.
«Фламенго» (20 очков после 10 игр) идет на втором месте в таблице чемпионата Бразилии. «Флуминенсе» (20 очков после 11 встреч) располагается на четвертом месте.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.
