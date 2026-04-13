«Майами» разгромил «Атланту», у Голдина три очка и два подбора

«Майами» победил «Атланту» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 143:117.
Самым результативным игроком встречи стал багамский защитник «Хокс» Бадди Хилд — у него 31 очко. Российский форвард «Хит» Владислав Голдин набрал три очка и выполнил два подбора.
«Майами» (43−39) занимает 10-е место в таблице Восточной конференции. «Атланта» (46−36) располагается на пятом месте.
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Майами» — «Атланта» — 143:117 (33:24, 37:37, 29:23, 44:33).
М: Жакез-младший (26 очков), Адебайо (25 + 10 подборов), Пауэлл (25).
А: Хилд (31), Кисперт (21), Невелл (17 + 11 подборов).
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.