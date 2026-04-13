Фабрегас об игре «Комо»: «Не многим командам удается нанести 20 ударов по воротам в матче с “Интером”

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас прокомментировал поражение от «Интера» (3:4) в домашнем матче 32-го тура чемпионата Италии.
"Я не знаю, на каком месте мы находимся в турнирной таблице, потому что я не проверял ее с начала сезона и не собираюсь делать это сейчас.
Моя команда снова доказала, что она смелая, энергичная и даже в поражении показывает характер. Да, мы допустили ошибки, но это молодая команда, а мы играли против соперника, который наказывает за каждую ошибку.
Думаю, говорить сегодня о тактике мне неинтересно, потому что мы говорили делом на поле. Мне нравится смотреть на статистику, и не многим командам удается нанести 20 ударов по воротам в матче с «Интером».
Если бы вы сказали мне два года назад, что мы будем так бороться с «Интером», я бы подумал, что мы договорились о товарищеском матче, но мы сражаемся с ними на равных.
Вот что я имею в виду: вы можете сколько угодно говорить о тактике, но в конечном счете решает менталитет", — цитирует испанского специалиста DAZN.
«Комо» (58 очков после 32 встреч) располагается на пятом месте в турнирной таблице Серии А.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.