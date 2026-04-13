«Филадельфия» одержала победу над «Милуоки»

«Филадельфия» победила «Милуоки» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 126:106.
Американский защитник «Бакс» Кормак Райан оформил дабл-дабл — 22 очка и 10 подборов.
«Филадельфия» (45−37) располагается на восьмом месте в Восточной конференции, «Милуоки» (32−50) идет на 11-м месте.
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Филадельфия» — «Милуоки» — 126:106 (29:26, 29:36, 38:16, 30:28).
Ф: Макси (21 очко), Граймс (20), Эдвардс (17).
М: Райан (22 + 10 подборов), Грин (19), Симс (15).
