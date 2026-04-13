Ван Дейк призвал «Ливерпуль» решить проблему с удорожанием билетов на матчи

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал ситуацию с удорожанием билетов на матчи команды.

«Ливерпуль» недавно объявил о намерении повысить цену билетов в течение следующих трех сезонов, что вызвало гневную реакцию фанатских групп — на матче 32-го тура АПЛ против «Фулхэма» (2:0) был организован протест, на трибуне «Энфилда» фанаты вывесили соответствующий баннер.

«Я думаю, что болельщики — это сердце и душа клуба. Если они так себя чувствуют, то протест — их законное право. Надеюсь, они придут к решению вместе с клубом. Эти вопросы далеко выходят за рамки моей должности капитана команды. Но мое мнение таково: наши болельщики — это и есть клуб. Так было всегда — и до меня, и после меня. Важно, чтобы эти вопросы были решены, потому что это не выгодно никому», — цитирует 34-летнего нидерландца PA.

«Ливерпуль» занимает пятое место в таблице чемпионата Англии с 52 очками после 32 встреч.

