«Вашингтон» в матче с «Кливлендом» потерпел десятое поражение подряд

«Кливленд» победил «Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 130:117.
Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Кливленда» Нэй’Кван Томлин — у него 26 очков.
«Вашингтон» потерпел десятое поражение подряд. Он занимает 15-е место в таблице Восточной конференции (17−65). «Кливленд» (52−30) располагается на четвертом месте.
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Кливленд» — «Вашингтон» — 130:117 (43:21, 22:34, 34:40, 31:22).
К: Томлин (26 очков), Проктор (22 + 11 подборов), Тайсон (18).
В: Уоткинс (24), Кэррингтон (20), Купер (20).
