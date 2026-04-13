«Детройт» в гостях победил «Индиану»

«Детройт» победил «Индиану» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 133:121.
Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Пистонс» Пол Рид — у него 26 очков.
«Детройт» выиграл третий матч подряд. Он занимает первое место в таблице Восточной конференции (60−22). «Индиана» (19−63) располагается на 14-м месте.
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Индиана» — «Детройт» — 133:121 (27:41, 36:40, 26:27, 32:25).
И: Джексон (21), Топпин (21), Браун (20).
Д: Рид (26), Харрис (24), Стюарт (16).
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.