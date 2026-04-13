«Торонто» разгромил «Бруклин» на своем паркете

«Торонто» победил «Бруклин» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 136:101.
Самым результативным игроком встречи стал канадский форвард «Рэпторс» Ар Джей Барретт — у него 26 очков.
«Бруклин» потерпел третье поражение подряд. Он занимает 13-е место в таблице Восточной конференции (20−62). «Торонто» (46−36) идет на пятом месте.
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Торонто» — «Бруклин» — 136:101 (32:27, 38:34, 30:23, 36:17).
Т: Барретт (26 очков), Ингрэм (25), Барнс (18 + 12 подборов + 12 передач).
Б: Этьенн (20), Лидделл (17), Джонсон (16 + 13 подборов).
