Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Бостон» переиграл «Орландо», у Банкеро трипл-дабл

«Бостон» победил «Орландо» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 113:108.

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Селтикс» Бэйлор Шейерман — у него 30 очков.

«Орландо» проиграл после пяти побед подряд. Он занимает седьмое место в таблице Восточной конференции (45−37). «Бостон» (56−26) располагается на втором месте.

НБА.

Регулярный чемпионат.

«Бостон» — «Орландо» — 113:108 (20:29, 32:32, 42:20, 19:27).

Б: Шейерман (30 очков), Харпер (27), Гарза (27 + 12 подборов).

О: Банкеро (23 + 10 подборов + 11 передач), Саггс (23).

