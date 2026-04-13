«Бостон» переиграл «Орландо», у Банкеро трипл-дабл

«Бостон» победил «Орландо» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 113:108.
Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Селтикс» Бэйлор Шейерман — у него 30 очков.
«Орландо» проиграл после пяти побед подряд. Он занимает седьмое место в таблице Восточной конференции (45−37). «Бостон» (56−26) располагается на втором месте.
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Бостон» — «Орландо» — 113:108 (20:29, 32:32, 42:20, 19:27).
Б: Шейерман (30 очков), Харпер (27), Гарза (27 + 12 подборов).
О: Банкеро (23 + 10 подборов + 11 передач), Саггс (23).
