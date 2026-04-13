«Даллас» в игре с «Чикаго» прервал серию поражений

«Даллас» победил «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 149:128.
Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Далласа» Джон Пулакидас — у него 28 очков.
«Даллас» прервал серию из трех поражений. Он занимает 12-е место в таблице Западной конференции (26−56). «Чикаго» (31−51) идет на 12-м месте в Восточной конференции.
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Даллас» — «Чикаго» — 149:128 (45:34, 35:22, 39:32, 30:40).
Д: Пулакидас (28 очков), Джонсон (20), Смит (20).
Ч: Диллингем (25), Секстон (19), Миллер (17).
