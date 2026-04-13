«Портленд» переиграл «Сакраменто» в домашнем матче

«Портленд» победил «Сакраменто» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 122:110.
Самым результативным игроком встречи стал нигерийский форвард «Кингз» Прешес Ачиува — у него 27 очков и 11 подборов.
«Портленд» (42−40) располагается на восьмом месте в таблице Западной конференции. «Сакраменто» (22−60) идет на 14-м месте.
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Портленд» — «Сакраменто» — 122:110 (33:33, 44:24, 19:27, 26:26).
П: Авдия (25 очков + 10 передач), Холидей (23), Камара (15).
С: Ачиува (27 + 11 подборов), Клиффорд (24), Рейно (21).
