«Монреаль» уволил главного тренера Донаделя

«Монреаль» объявил об увольнении главного тренера Марко Донаделя.
В клубе отметили, что помощники 42-летнего итальянца Якопо Фаланга и Лоренцо Пинцаути также были уволены. Филипп Эллафруа был назначен исполняющим обязанности главного тренера.
Донадель сменил Лорана Куртуа на посту главного тренера 24 марта 2025 года. За время его руководства «Монреаль» одержал семь побед, потерпел 20 поражений и девять раз сыграл вничью.
Донадель стал 11-м главным тренером команды с момента ее вступления в МЛС в 2012 году. В 2021—2022 годах он работал в тренерском штабе «Спартака» под руководством Паоло Ваноли.
«Монреаль» занимает последнее место в таблице Восточной конференции — у команды три очка после семи матчей.
