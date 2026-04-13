«Лейкерс» выиграли у «Юты»

«Лейкерс» победили «Юту» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 131:107.

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Джаз» Оскар Тшибве — у него 29 очков и 17 подборов.

«Лейкерс» одержали третью победу подряд. Они занимают четвертое место в таблице Западной конференции (53−29). «Юта» (22−60) располагается на 15-м месте.

НБА.

Регулярный чемпионат.

«Лейкерс» — «Юта» — 131:107 (32:22, 30:23, 33:29, 36:33).

Л: Хатимура (22 очка + 10 подборов), Эйтон (22 + 10 подборов), Джеймс (18).

Ю: Тшибве (29 + 17 подборов), Остин (15), Сенсабо (15).

