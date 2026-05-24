«Ботафого» на 90-й минуте ушел от поражения в матче с «Сан-Паулу»

«Сан-Паулу» сыграл вничью с «Ботафого» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Бразилии — 1:1.
Счет на 4-й минуте открыл бразильский нападающий Лусиано. На 90-й минуте колумбийский полузащитник гостей Джордан Баррера забил ответный гол.
На 56-й минуте после вмешательства ВАР был отменен гол бразильского нападающего «Ботафого» Артура Кабрала (офсайд).
«Сан-Паулу» (25 очков после 17 игр) располагается на четвертом месте в таблице чемпионата Бразилии. «Ботафого» (22 очка после 16 встреч) идет на девятом месте.
