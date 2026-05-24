«Джиро д’Италия-2026». 15-й этап. Гонщики проедут спринтерский маршрут протяженностью 157 км

«Джиро д’Италия-2026».
15-й этап.
Вогера — Милан.
157 км.
Профиль/Карта.
Начало — 14:55 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Общий зачет (после 14-го этапа).
1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) — 56.08,41.
2. Афонсу Эулалиу (Португалия, Bahrain — Victorious) — 2,26.
3. Феликс Галль (Австрия, Decathlon CMA CGM) — 2,50.
4. Тимен Аренсман (Нидерланды, Netcompany INEOS) — 3,03.
5. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 3,43.
6. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 4,22.
7. Майкл Сторер (Австралия, Tudor Pro Cycling) — 4,46.
8. Бен О’Коннор (Австралия, Team Jayco AlUla) — 5,22.
9. Дерек Джи (Канада, Lidl — Trek) — 5,41.
10. Давиде Пиганцоли (Италия, Visma | Lease a Bike) — 6,13.
11. Матис Рондель (Франция, Tudor Pro Cycling) — 6,58.
12. Эган Берналь (Колумбия, Netcompany INEOS) — 7,30.
13. Крис Харпер (Австралия, Pinarello Q36.5 Pro Cycling) — 7,58.
14. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain — Victorious) — 8,49…
25. Александр Власов (Россия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 32,31.