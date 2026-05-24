Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Джиро д’Италия-2026». 15-й этап. Гонщики проедут спринтерский маршрут протяженностью 157 км

24 мая пройдет 15-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия».

Источник: Спортс‘’

«Джиро д’Италия-2026».

15-й этап.

Вогера — Милан.

157 км.

Профиль/Карта.

Начало — 14:55 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.

Общий зачет (после 14-го этапа).

1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) — 56.08,41.

2. Афонсу Эулалиу (Португалия, Bahrain — Victorious) — 2,26.

3. Феликс Галль (Австрия, Decathlon CMA CGM) — 2,50.

4. Тимен Аренсман (Нидерланды, Netcompany INEOS) — 3,03.

5. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 3,43.

6. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 4,22.

7. Майкл Сторер (Австралия, Tudor Pro Cycling) — 4,46.

8. Бен О’Коннор (Австралия, Team Jayco AlUla) — 5,22.

9. Дерек Джи (Канада, Lidl — Trek) — 5,41.

10. Давиде Пиганцоли (Италия, Visma | Lease a Bike) — 6,13.

11. Матис Рондель (Франция, Tudor Pro Cycling) — 6,58.

12. Эган Берналь (Колумбия, Netcompany INEOS) — 7,30.

13. Крис Харпер (Австралия, Pinarello Q36.5 Pro Cycling) — 7,58.

14. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain — Victorious) — 8,49…

25. Александр Власов (Россия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 32,31.