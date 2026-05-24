Компани — о Кейне: «Он впечатляет. Дело не только в его выдающихся качествах, но и в его характере»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал игру нападающего команды Харри Кейна в сезоне-2025/26.

«Он впечатляет. Дело не только в его выдающихся качествах, но и в его характере, который он привносит в команду. Я понятия не имею, как кто-то может забить столько голов за свою карьеру и при этом оставаться просто одним из парней», — цитирует бельгийского специалиста AP.

Хет-трик Кейна принес «Баварии» Кубок Германии, «Реал» проводил Карвахаля и Алабу, а «Интер» спасла молодежь.

Кейну 32 года. Он играет за «Баварию» с августа 2023 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.

В сезоне-2025/26 англичанин во всех турнирах 51 матче забил 61 гол и отдал семь результативных передач. В чемпионате Германии у него 36 голов — он стал его лучшим бомбардиром.

