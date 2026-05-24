«Витория» победила «Интернасьонал» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Бразилии — 2:0.
Счет на 29-й минуте открыл бразильский нападающий Рене. На 90+7-й минуте аргентинский форвард Диего Тарсиа забил второй гол.
С 89-й минуте гости играли в меньшинстве после удаления аргентинского защитника Александра Барнабеля.
«Витория» занимает 10-е место в таблице чемпионата Бразилии (22 очка после 16 игр). «Интернасьонал» (21 очко после 17 матчей) располагается на 12-м месте.
