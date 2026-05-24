Мбаппе впервые после Месси стал дважды подряд стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе отметился голом в домашнем матче с «Атлетиком» (4:2) в заключительном, 38-м туре чемпионата Испании.

27-летний француз стал лучшим бомбардиром Ла лиги в сезоне-2025/26 — у него 25 голов в 31 матче.

В сезоне-2024/25 Мбаппе тоже выигрывал гонку бомбардиров чемпионата Испании — тогда у него было 34 гола и в 31 матче.

Мбаппе стал дважды подряд лучшим бомбардиром Ла лиги впервые после сезона-2017/18, когда таким достижением отметился аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси. При этом Месси в общей сложности выигрывал гонку бомбардиров в пяти сезонах подряд.

