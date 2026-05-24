Верхувен после боя с Усиком: «Я думаю, что это была ранняя остановка»

Боксер Рико Верхувен прокомментировал решение судьи об остановке его поединка с украинцем Александром Усиком за титул WBC в тяжелом весе.
«Да, я думаю, что это была ранняя остановка… Рефери ведь знает, что уже конец раунда. Нужно было продолжить. Но это не от меня зависит», — сказал 37-летний нидерландец в ринге.
Судья остановил поединок в концовке 11-го раунда.
На счету Верхувена два боя в профессиональном боксе (победа и поражение) и 76 боев (66 нокаутов) и 10 поражений в кикбоксинге.
