Верхувен после боя с Усиком: «Я думаю, что это была ранняя остановка»

Боксер Рико Верхувен прокомментировал решение судьи об остановке его поединка с украинцем Александром Усиком за титул WBC в тяжелом весе.

«Да, я думаю, что это была ранняя остановка… Рефери ведь знает, что уже конец раунда. Нужно было продолжить. Но это не от меня зависит», — сказал 37-летний нидерландец в ринге.

Судья остановил поединок в концовке 11-го раунда.

На счету Верхувена два боя в профессиональном боксе (победа и поражение) и 76 боев (66 нокаутов) и 10 поражений в кикбоксинге.

«СЭ» вел онлайн-трансляцию поединка.

