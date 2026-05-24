На момент остановки боя Усика и Верхувена на записках двух судей была ничья

Опубликованы судейские записки рефери боя за титул WBC в тяжелом весе между украинцем Александром Усиком и нидерландцем Рико Верхувеном.
Поединок состоялся в египетской Гизе. Он был остановлен судьей в концовке 11-го раунда. Победителем был признан 39-летний украинец.
На карточках двух судей после 10 раундов была ничья (5:5), еще один рефери отдавал преимущество 37-летнему Верхувену (6:4).
Усик проводил третью защиту титула WBC в тяжелом весе. Теперь у него 25 побед в 25 поединках на профессиональном ринге.
«СЭ» вел онлайн-трансляцию поединка.
