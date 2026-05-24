Верхувен — о возможном реванше с Усиком: «Решение зависит не от меня»

Нидерландский боксер Рико Верхувен прокомментировал предложение министра развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха провести бой-реванш с украинцем Александром Усиком в Нидерландах.

«Решение о реванше зависит не от меня. Я уже был очень благодарен Усику за предоставленную возможность. Это зависит не от меня, а от организации, так что посмотрим, что будет», — цитирует 37-летнего Верхувена The Independent.

Верхувен проиграл Усику поединок за титул WBC в тяжелом весе. Бой проходил в египетской Гизе и завершился в 11-м раунде, когда судья остановил встречу. Победителем был объявлен 39-летний украинец.

У Верхувена два боя в профессиональном боксе (победа и поражение) и 76 боев (66 нокаутов) и 10 поражений в кикбоксинге.

