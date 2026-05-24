«Гремио» победил «Сантос» в матче с пятью голами

«Гремио» победил «Сантос» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Бразилии — 3:2.
У хозяев забили Карлос Винисиус (на 40-й и 59-й минутах) и Тете (на 63-й). Кристиан Павон сделал две результативные передачи. У гостей дважды отличился Габриэл Барбоза (на 32-й и 55-й минутах).
С 84-й минуты «Сантос» играл в меньшинстве после удаления полузащитника Густаво Энрике.
Нападающий «Сантоса» Неймар не участвовал в матче из-за травмы икроножной мышцы.
«Гремио» (21 очко после 17 игр) располагается на 13-м месте в таблице чемпионата Бразилии. «Сантос» (18 очков после 17 встреч) идет на 17-м месте.
24 мая 01:00 Гремиу — Сантос 3:2.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.