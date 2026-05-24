Верхувен — о поединке с Усиком: «Я был близок, по очкам мы были примерно равны»

Боксер Рико Верхувен прокомментировал решение остановить его поединок с украинцем Александром Усиком за титул WBC в тяжелом весе.
«Не останавливайте бой. Он был очень близок, или пусть я сражаюсь до конца, или пусть бой продолжится в 12-м раунде. Я был близок, по очкам мы были примерно равны. По крайней мере, так мне казалось. Но, как я уже сказал, я очень горжусь, очень благодарен. Сегодня мы все вошли в историю», — цитирует 37-летнего нидерландца The Independent.
Судья решил остановить бой в концовке 11-го раунда. Поединок проходил в египетской Гизе.
На счету Верхувена два боя в профессиональном боксе (победа и поражение) и 76 боев (66 нокаутов) и 10 поражений в кикбоксинге.
«СЭ» вел онлайн-трансляцию поединка.
