Аспиликуэта сыграл свой последний матч в карьере

«Севилья» проиграла «Сельте» в заключительном, 38-м туре чемпионата Испании. Эта игра стала последней для защитника «Севильи» Сесара Аспиликуэты в профессиональной карьере.

36-летний испанец вышел в стартовом составе. Он отыграл всю встречу.

Ранее Аспиликуэта сообщил в соцсети, что завершает профессиональную карьеру.

Защитник играл за «Севилью» с августа 2025 года. В сезоне-2025/26 в 17 матчах он не отметился результативными действиями.

Экс-капитан «Челси» Аспиликуэта объявил о завершении карьеры.

Также Аспиликуэта выступал за «Осасуну», «Марсель», «Челси» и «Атлетико».

В составе лондонской команды он по разу выиграл Лигу чемпионов, Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, дважды — Лигу Европы и чемпионат Англии.

С «Марселем» футболист дважды побеждал в Кубке французской лиги и Суперкубке Франции.

