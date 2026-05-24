Аспиликуэта сыграл свой последний матч в карьере

«Севилья» проиграла «Сельте» в заключительном, 38-м туре чемпионата Испании. Эта игра стала последней для защитника «Севильи» Сесара Аспиликуэты в профессиональной карьере.
36-летний испанец вышел в стартовом составе. Он отыграл всю встречу.
Ранее Аспиликуэта сообщил в соцсети, что завершает профессиональную карьеру.
Защитник играл за «Севилью» с августа 2025 года. В сезоне-2025/26 в 17 матчах он не отметился результативными действиями.
Экс-капитан «Челси» Аспиликуэта объявил о завершении карьеры.
Также Аспиликуэта выступал за «Осасуну», «Марсель», «Челси» и «Атлетико».
В составе лондонской команды он по разу выиграл Лигу чемпионов, Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, дважды — Лигу Европы и чемпионат Англии.
С «Марселем» футболист дважды побеждал в Кубке французской лиги и Суперкубке Франции.
