Джейк Пол после поединка Усика и Верхувена: «Бокс и болельщики заслуживают лучшего»

Американский блогер и боксер Джейк Пол прокомментировал исход поединка за тилул WBC в тяжелом весе между Александром Усиком и нидерландцем Рико Верхувеном.
"Я искренне люблю бокс, и то, что произошло сегодня вечером, меня очень расстроило. Бокс и болельщики заслуживают лучшего.
Это позор, что бокс может так пострадать, но что есть, то есть.
Вы думаете, я пишу такое и не понимаю, как это повлияет на бизнес? Мне плевать.
От этого никуда не деться, но Усик — лучший в нашем поколении. А Рико просто избивал его каждый раунд. Так что, Рико — лучший в нашем поколении?" — написал 29-летний спортсмен в соцсети.
Бой Усика и Верхувена был остановлен судьей в концовке 11-го раунда. Победителем признали 39-летнего украинца.
