Гол Денилсона принес «Мирассолу» победу над «Флуминенсе»

«Мирассол» победил «Флуминенсе» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Бразилии — 1:0.
Единственный гол на 36-й минуте забил бразильский полузащитник Денилсон.
«Мирассол» занимает 18-е место в таблице чемпионата Бразилии (16 очков после 16 игр). «Флуминенсе» (30 очков после 17 встреч) располагается на третьем месте.
В следующем туре «Мирассол» 31 мая сыграет с «Атлетико Паранаэнсе». «Флуминенсе» 1 июня встретится в гостях с «Крузейро».
