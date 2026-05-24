Даниил Abel Абельдяев — четырехкратный чемпион России по интерактивному футболу

21−23 мая в онлайн-формате состоялся финальный этап Чемпионата России по интерактивному футболу 2026, который проводила Федерация компьютерного спорта России совместно с Российским футбольным союзом. Восемь сильнейших киберфутболистов страны соревновались в EA FC 26 за главный титул и призовой фонд 1 000 000 рублей.
В главном матче турнира сошлись Даниил Abel Абельдяев и Иван IvanSTal Попов. В первой игре трехкратный чемпион России по интерактивному футболу вышел вперед, однако во второй соперник уравнял шансы на победу. Третья игра стала решающей: в плотном противостоянии опыт взял своё — чемпионский титул вернулся к Даниилу Abel Абельдяеву. Иван IvanSTal Попов забрал серебро чемпионата.