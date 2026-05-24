Педро забил в своем последнем матче за «Лацио»

Нападающий «Лацио» Педро Родригес отметился забитым голом в домашнем матче 38-го тура чемпионата Италии с «Пизой» (2:1).
Ранее 38-летний испанец сообщил, что покинет римскую команду после сезона-2025/26.
«Вся эта поддержка со стороны всех замечательна, я могу только поблагодарить их, это было очень особенным. Мне было трудно сдержать эмоции сегодня. Мы хотели завершить сезон победой, и я ухожу отсюда с хорошими воспоминаниями. Мы с тренером Маурицио Сарри знаем друг друга очень давно, сначала в “Челси”, а затем в “Лацио”, поэтому у нас крепкие взаимоотношения. Для меня было честью быть игроком, который так многому научился у Сарри.
Я пока не знаю, что меня ждет в будущем, немного отдохну, а потом посмотрим, что будет. Это был тяжелый сезон для всех, я хочу насладиться этими воспоминаниями и провести время с семьей", — цитирует футболиста Sky.
Педро играл за «Лацио» с августа 2021 года. В сезоне-2025/26 в 33 матчах он забил пять голов и отдал две результативные передачи. Также он выступал за «Барселону», «Челси» и «Рому».
