«Нью-Йорк» одержал третью подряд победу с начала серии плей-офф НБА с «Кливлендом»

«Нью-Йорк» победил «Кливленд» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф НБА — 121:108. Игра проходила в Кливленде.
Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Кавальерс» Джейлен Брансон — у него 30 очков.
В серии до четырех побед «Нью-Йорк» ведет со счетом 3−0. Следующий матч соперники проведут в Кливленде 26 мая.
НБА.
Плей-офф.
½ финала.
«Кливленд» — «Нью-Йорк» — 108:121 (27:37, 27:23, 28:29, 26:32).
К: Мобли (24 очка), Митчелл (23), Харден (19).
Н: Брансон (30), Бриджес (22), Ануноби (21).
Счет в серии: 0−3.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.