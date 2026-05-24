Кэррик — об Уэлбеке: «Он уже старик, и я чувствую себя старым»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал игру нападающего «Брайтона» Дэнни Уэлбека.

«Он забивал нам слишком много раз. Я до сих пор называю его “мой парень”. Он уже старик, и я чувствую себя старым. Я очень уважаю его. Замечательно, что он прошел через это и оказал огромное влияние. То, что он продолжает свою карьеру и до сих пор так хорошо играет в своем возрасте, показывает его настрой, его отношение и все эти качества позволяют ему играть до 35 лет. Он заслуживает большой похвалы за это, и я искренне рад видеть, что у него все так хорошо получается», — цитирует 44-летнего англичанина BBC.

35-летний Уэлбек забил 13 голов в своем самом результативном сезоне в Премьер-лиге (2025/26) и был признан игроком текущего сезона по версии своих партнеров по «Брайтону». Во всех турнирах у него 14 голов и две результативные передачи в 39 матчах.

«Брайтон» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в 38-м туре чемпионата Англии 24 мая.

