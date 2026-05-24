Поединок Усика и Верхувена остановили за секунду до конца 11-го раунда

Поединок за титул WBC в тяжелом весе между украинцем Александром Усиком и нидерландцем Рико Верхувеном был остановлен судьей за секунду до конца 11-го раунда, следует из протокола встречи.
В итоге победу присудили 39-летнему Усику — техническим нокаутом.
Египетская сила Усика. Рико нокаутирован, но не слишком ли это похоже на кино?
«За 23 секунды Усик рубанул Верхувена левым боковым и голландец упал. На счет десять Рико встал, но тут же был добит Александром. Кажется, будто рановато остановил бой судья. Будут к этому вопросы. Вдобавок, после гонга Усик нанес пару лишних ударов», — писал «СЭ» в своей онлайн-трансляции.
Усик одержал 25-ю победу в 25 поединках на профессиональном ринге. У 37-летнего Верхувена одна победа и одно поражение в двух боях.
