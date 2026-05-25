Norway Chess. Карлсен, Гукеш, Со, Прагнанандха, Фируджа, Каймер выступят на турнире

25 мая в Осло стартует шахматный турнир Norway Chess.

Norway Chess.

Осло, Норвегия.

1-й раунд.

Начало партий — 18:00 по московскому времени.

Участники.

Магнус Карлсен (Норвегия).

Винсент Каймер (Германия).

Алиреза Фируджа (Франция).

Уэсли Со (США).

Рамешбабу Прагнанандха (Индия).

Доммараджу Гукеш (Индия).

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени — 120 минут на первые 40 ходов, затем добавляется по 10 секунд на каждый ход, начиная с 41-го.

Армагеддон: белым дается 10 минут, черным — 7 минут (с добавлением 1 секунды за ход после 41-го хода). При ничьей в армагеддоне победа присуждается черным.