Конте: «Пока у меня нет договоренностей по поводу работы в сборной Италии»

Покидающий пост главного тренера «Наполи» Антонио Конте прокомментировал информацию о том, что он может возглавить сборную Италии.
"На данный момент между мной и итальянской федерацией нет ничего, что касалось бы моего назначения главным тренером сборной Италии. Пока что ноль. Посмотрим в будущем.
Даже президента федерации ещё нет… но позвольте мне сказать. Готова ли Италия назначить топ-тренера?.
Я читал о Пепе Гвардиоле. Если бы я должен был назвать имя, я бы сказал Пеп. Но… есть ли у них средства, чтобы это осуществить? Ещё слишком рано говорить об этом. Пока у меня ноль договоренностей", — сказал Конте на пресс-конференции.
Антонио Конте покидает «Наполи».
Конте 56 лет. Он работал в «Наполи» с 2024 года. Команда заняла второе место в таблице чемпионата Италии сезона-2025/26 с 76 очками после 38 игр.
Сборная Италии не смогла отобраться на чемпионат мира-2026. Национальная команда проиграла в стыковом матче Боснии и Герцеговине (1:1, пенальти — 1:4). После этого главный тренер Дженнаро Гаттузо был отправлен в отставку.
