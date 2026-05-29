Пять игроков «Арсенала» вошли в сборную сезона в АПЛ по версии BBC

Британская вещательная корпорация BBC опубликовала символическую сборную сезона-2025/26 в АПЛ. В состав вошли 5 игроков «Арсенала», который стал чемпионом Англии впервые за 22 года.
Символическая сборная АПЛ-2025/26 по версии BBC: Давид Райя («Арсенал»), Нико О’Райли («Манчестер Сити»), Габриэль Магальяйнс («Арсенал»), Вильям Салиба («Арсенал»), Юрриен Тимбер («Арсенал»), Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Деклан Райс («Арсенал»), Антуан Семеньо («Манчестер Сити»), Эрлинг Холлан («Манчестер Сити»), Игор Тиагу («Брентфорд»).
«Арсенал» набрал 85 очков и стал чемпионом АПЛ, второе место занял «Манчестер Стии» (78 очков), а третья строчка у «Манчестер Юнайтед» (71 очко).
Новы сезон в АПЛ стартует 22 августа. Это будет 35-й розыгрыш турнира.