Сен-Максимен может продолжить карьеру в МЛС

«Шарлотт» ведет активные переговоры о подписании контракта нападающим «Ланса» Алланом Сен-Максименом, сообщает RMC. Стороны близки к заключению соглашения.

29-летний француз имеет действующий контракт до конца июня, поэтому может перебраться в американский клуб на правах своюодного агента.

Ранее Сен-Максимен выступал также за «Ньюкасл Юнайтед», «Сент-Этьен», «Ганновер», «Бастию», «Ниццу», «Аль-Ахли», «Фенербахче» и «Америку».

Сен-Максимен зимой расторг контракт с «Америкой» и перебрался из Мексики в «Ланс», за который в 13 матчах забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.