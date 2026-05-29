«Ливерпуль» хочет сохранить Алиссона в составе

«Ливерпуль» хочет удержать в клубе голкипера Алиссона, которым интересуется «Ювентус», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. Английский клуб хочет, чтобы 33-летний бразилец отработал до конца свой контракт, рассчитанный до лета 2027 года.

Ранее СМИ писали, что туринский клуб готов предложить Алиссону трехлетний контракт с зарплатой 5 миллионов евро в год. Портал Transfermarkt оценивает стоимотсть футболиста в 17 миллионов евро.

Алиссон играет за «Ливерпуль» с 2018 года. В сезоне-2025/26 на счету 33-летнего бразильца 35 матчей во всех турнирах, 13 из которых он отыграл на ноль, и 37 пропущенных мячей.