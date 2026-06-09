ESPN: «Тоттенхэм» готов заплатить за Савио 70 миллионов евро

По данным источников, «Тоттенхэм» пытался получить спортивные права на 22-летнего бразильца летом 2025 года, но в «Сити» не хотели санкционировать его уход. Однако теперь эта позиция смягчилась, и «горожане» готовы принять сделку, сумма которой оценивается в 70 миллионов евро. Это почти в два раза больше, чем они заплатили за трансфер игрока из «Труа».