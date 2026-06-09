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ESPN: «Тоттенхэм» готов заплатить за Савио 70 миллионов евро

«Тоттенхэм» продолжает переговоры о подписании полузащитника «Манчестер Сити» Савио, сообщает ESPN со ссылкой на источники.

«Тоттенхэм» продолжает переговоры о подписании полузащитника «Манчестер Сити» Савио, сообщает ESPN со ссылкой на источники.

По данным источников, «Тоттенхэм» пытался получить спортивные права на 22-летнего бразильца летом 2025 года, но в «Сити» не хотели санкционировать его уход. Однако теперь эта позиция смягчилась, и «горожане» готовы принять сделку, сумма которой оценивается в 70 миллионов евро. Это почти в два раза больше, чем они заплатили за трансфер игрока из «Труа».

Савио играет за «Манчестер Сити» с июля 2024 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2031 года.

В сезоне-2025/26 полузащитник в 36 матчах забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 35 миллионов евро.

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