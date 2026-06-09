Скалони подтвердил, что Месси сыграет в товарищеском матче с Исландией

«Месси сыграет, я просто не знаю, сколько минут. Мне еще нужно поговорить с ним на сегодняшней тренировке, и мы посмотрим, сколько минут он сыграет, чтобы избежать любых рисков. Мы решим, но в принципе он сыграет», — цитирует тренера ESPN.