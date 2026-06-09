Ложу с Трампом на матче «Нью-Йорк» — «Сан-Антонио» окружили специальным защитным стеклом

Вертолет Трампа Marine One вылетел из его резиденции в Нью-Джерси и приземлился недалеко от Уолл-стрит, после чего его кортеж проехал через Манхэттен и прибыл на арену примерно за час до начала игры в 20:30 по восточному времени 8 июня. Он столкнулся с несколькими людьми, которые делали неприличные жесты, а у арены группа людей держала плакаты с надписью «Трамп должен уйти».