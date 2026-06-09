Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роналду подарил президенту Португалии футболку сборной страны перед отлетом на чемпионат мира

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду преподнес символический подарок президенту страны Антониу Жозе Сегуру.

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду преподнес символический подарок президенту страны Антониу Жозе Сегуру.

Как сообщает пресс-служба сборной, Сегуру принял футболистов и тренерский штаб национальной команды перед отлетом на чемпионат мира. Роналду подарил президенту футболку сборной с его фамилией и числом 2026 на спине, а тот, в свою очередь, передал нападающему флаг Португалии.

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Португалия сыграет в одной группе с ДР Конго, Колумбией и Узбекистаном.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.