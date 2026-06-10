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Батраков: «Сегодня был день, который хочется запомнить»

Полузащитник сборной России Алексей Батраков прокомментировал победу над Тринидадом и Тобаго (3:0) в BetBoom товарищеском матче.

Источник: Спорт-Экспресс

Полузащитник сборной России Алексей Батраков прокомментировал победу над Тринидадом и Тобаго (3:0) в BetBoom товарищеском матче.

Игра прошла во вторник, 9 июля в Калининграде. Дата встречи совпала с днем рождения футболиста — ему исполнился 21 год.

«Сегодня был день, который хочется запомнить. День рождения, гол за сборную, много эмоций — и ваша поддержка. Как оказалось, сегодня в Калининграде на трибунах была моя семья. Узнал я об этом после матча, но поддержку почувствовал и во время! Спасибо всем, кто написал, поздравил и был рядом», — написал Батраков в своем Telegram-канале.

Матч против Тринидада и Тобаго стал для сборной России заключительным на летнем сборе. 28 мая россияне уступили Египту (0:1), 5 июня — разгромили Буркина-Фасо (3:0).

Российский сезон закрылся крупной победой сборной. У Бевеева дебютный гол, Батраков отличился в день рождения.

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