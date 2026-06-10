Батраков: «Сегодня был день, который хочется запомнить»

«Сегодня был день, который хочется запомнить. День рождения, гол за сборную, много эмоций — и ваша поддержка. Как оказалось, сегодня в Калининграде на трибунах была моя семья. Узнал я об этом после матча, но поддержку почувствовал и во время! Спасибо всем, кто написал, поздравил и был рядом», — написал Батраков в своем Telegram-канале.