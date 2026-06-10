Кинг: «Игра с таким сильным соперником, как сборная России, стала отличным испытанием»

"Для нас было большим удовольствием сыграть с такой командой, как Россия. Матч был тяжелым. Соперник использовал свои возможности, у нас тоже были свои моменты, чтобы забить. У сборной России отличная физическая готовность. Мы сыграли хорошо, организованно, держались достойно. Игра с таким сильным соперником стала отличным испытанием для наших молодых игроков.