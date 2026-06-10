«Ботафого» получил 6-й запрет на трансферы от ФИФА

Ранее бразильский клуб 5 раз получал запреты на трансферы: 4 из них — за долги перед «Атланта Юнайтед», «Лудогорцем», «Нью-Йорк Сити» и «Зенитом» по переходам Тиаго Альмады, Рвана Круса, Сантьяго Родригеса и Артура соответственно, а также 1 — за неуплаченные административные штрафы.